Macron duyurdu! Avrupalı 3 liderden Erdoğan'la görüşme kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı son açıklamada; "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik" dedi.

Suriye'de başlatılan harekatla ilgili ABD ile anlaşmaya varılmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik" dedi.

Türkiye ile ABD'nin Suriye anlaşması yapması üzerine bütün dünya anlaşmaya kitlendi. Dünya basınında büyük yankılanan anlaşma sonrası 3 Avrupa ülkesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme kararı aldı.

''Muhtemelen Londra'da görüşeceğiz''

Avro bütçesi konusunda ortak bir görüş bulunamadığını ifade eden Macron, "Türkiye konusunda ortak bir karar aldık. Türkiye'ye silah ihracatlarını durdurduk. Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik. Muhtemelen Londra'da görüşeceğiz." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...