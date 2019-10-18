HABER /  DÜNYA

Macron duyurdu! Avrupalı 3 liderden Erdoğan'la görüşme kararı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yaptığı son açıklamada; "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik" dedi.

Suriye'de başlatılan harekatla ilgili ABD ile anlaşmaya varılmasının ardından Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik" dedi.

Türkiye ile ABD'nin Suriye anlaşması yapması üzerine bütün dünya anlaşmaya kitlendi. Dünya basınında büyük yankılanan anlaşma sonrası 3 Avrupa ülkesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşme kararı aldı.

''Muhtemelen Londra'da görüşeceğiz''

Avro bütçesi konusunda ortak bir görüş bulunamadığını ifade eden Macron, "Türkiye konusunda ortak bir karar aldık. Türkiye'ye silah ihracatlarını durdurduk. Merkel ve Johnson ile gelecek haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye karar verdik. Muhtemelen Londra'da görüşeceğiz." diye konuştu.

Ayrıntılar geliyor...

İlgili Haberler
Abdullah Ağar'dan anlaşma sonrası çarpıcı açıklama: YPG'nin o iddiası hayal oldu
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Prens William'ın eşi Kraliyet gelini Kate Middleton başörtü taktı Kuran'ı Kerim dinledi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Ronaldo'dan Merih Demiral'a asker selamıyla karşılama
Hüseyin Çelik'ten flaş çıkış! Donald Trump'ın hastalığını açıkladı
Nuri Pakdil 86 yaşında Hakk'a yürüdü Erdoğan'dan duygu dolu paylaşım
ABD ile Türkiye anlaştı şımarık YPG hemen yan çizdi
Diagne'den olay sözler: Galatasaray'da herkes kendine oynar
Erdoğan'dan Trump'a mektup tepkisi! Vakti gelince gereken yapılacak
ÖNCEKİ HABERLER
Elektrikli otomobil devi Tesla Çin’den üretim lisansı aldığını duyurdu
İddialar sonrası BM'den kimyasal silah açıklaması!
Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama! Ambargo açıklaması yapanlar kapımıza gelecek
Muhterem Nur kaç yaşında Müslüm Gürses ile arasındaki yaş farkı
Franck Ribery'den FIFA'ya tepki: Bu adam da kim?
29 Ekim resmi tatili ne zaman başlar 28 Ekim tam gün mü?
Yorumlar 5 yorum