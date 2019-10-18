Prens William'ın eşi Kraliyet gelini Kate Middleton başörtü taktı Kuran'ı Kerim dinledi
PAKİSTAN'a giden Prens William ve eşi Kate Middleton, cami ziyaretinde bulunarak Kuran'ı Kerim dinlediler.
İngiltere tahtının 2 numaralı varisi Cambridge Dükü Prens William ve eşi Düşes Kate Middleton, 5 günlük resmi ziyaret için Pakistan'a gitti. Şıklığı ve zarafetiyle yine bütün dikkatleri üzerine toplayan Kate Middleton, cami ziyareti esnasında başörtü takarak Kuran'ı Kerim dinledi.
Pakistan gezisine devam eden İngiltere Prensi William ve eşi Düşes Kate Middleton, Lahor'daki Badshahi Camii'ni ziyaret etti ve Kur'an dinledi. Düşes'in giydiği yeşil başörtüsü ile geleneksel şalvar kamiz kıyafeti dikkat çekti.
Pakistan'ın yerel kıyafetleriyle kendisine hayran bıraktıran Düşes'in son tercih ettiği kıyafeti, 1991 yılında -ki ziyaretinde Prenses Diana da giymişti.
Kraliyet Gelini Kate Middleton, Kuran dinlediği görüntüleri, sosyal medyada paylaşmasıyla Türk takipçileri beğeni yağmuruna tuttu ve Middleton için "İnşallah Müslüman olur" gibi yorumlar yaptı.