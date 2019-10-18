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Elektrikli otomobil devi Tesla Çin’den üretim lisansı aldığını duyurdu

Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan, üreten ve satan ABD’li şirket Tesla, Çin’den üretim iznini aldı. Şirket, elektrikli araçlarını dünyanın en büyük ikinci ekonomisine sahip olan ülkede üretmeye yakın zaman içerisinde başlayabilir.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'de üretim yapmak için izin aldı.

Tesla Ekim başında, üretim ve teslimatın üçüncü çeyrekte rekor seviyeye ulaştığını belirtti. Buna göre;

Model S/X, 16 bin 318

Model 3, 79 bin 837 adet üretilirken teslim edilen araç sayısı 97 bine ulaştı.

Tesla ayrıca, üçüncü çeyrekte rekor net sipariş aldığını, dördüncü çeyreğe birikmiş siparişlerinde önemli ölçüde artışla girdiğini açıkladı ve hızla yükselen talebi karşılayabilmek için üretim artışına odaklandığını açıkladı.



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