Muhammed Salah kızı için Maui oldu

Liverpool’un yıldız futbolcusu Muhammed Salah, kızının doğum günü için Moana isimli animasyon filmindeki Maui karakterine büründü.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool forması giyen Muhammed Salah, kızının 5. yaş günü için güzel bir kutlama organize etti.

27 yaşındaki yıldız isim, kızının en sevdiği animasyon filmi olan Moana'nın karakterleri gibi giyindi. Salah, Maui; kızı ise Moana oldu.





''Doğum günün kutlu olsun prensesim"

Kızıyla birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medyadan paylaşan Salah, "Ben Maui, size Moana'ya getirdim. Doğum günün kutlu olsun prensesim" notunu düştü.



