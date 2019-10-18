HABER /  YEREL

Masaj derneğine fuhuş operasyonu! Gelin ve görümce gözaltında

İhlas Haber Ajansı

KOCAELİ’nde, masaj ve sağlıklı yaşam adı altında kurdukları dernekte fuhuş yaptıran gelin ve hamile görümcesi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde masaj ve sağlıklı yaşam adı altında faaliyet gösteren bir dernekte fuhuş yaptırıldığı yönünde gelen ihbar sonrasında harekete geçti. Derneği fiziki takibe alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri, yapılan gözetimler sırasında içeriden çıkan müşterilerin ifadesine başvurdu. İçeride fuhuş yaptırıldığını tespit eden ekipler operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda kurdukları dernek adı altında fuhuş yaptırdıkları belirlenen D.Ö. (22) ve N.Ö. (33) yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili ifadesine başvurulan mağdur kadınlar ise daha sonra serbest bırakıldı.

Gözaltına alınan kadınlar gelin ve görümce çıktı

Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen kadınlardan D.Ö.’nün 7 aylık hamile olduğu, N.Ö.’nün ise D.Ö.’nün ağabeyi ile evli olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından gelin ve görümce Kocaeli Adliyesine sevk edildi. Fuhuş yaptırılan derneğin ise mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

İlgili Haberler
Konya'da boşanma aşamasındaki eşini ve baldızını sokak ortasında bıçakladı
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kanalizasyona boşaltırken yakalandı! 1 milyon 860 bin TL ceza Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Macron duyurdu! Avrupalı 3 liderden Erdoğan'la görüşme kararı
Ronaldo'dan Merih Demiral'a asker selamıyla karşılama
Hüseyin Çelik'ten flaş çıkış! Donald Trump'ın hastalığını açıkladı
Nuri Pakdil 86 yaşında Hakk'a yürüdü Erdoğan'dan duygu dolu paylaşım
ABD ile Türkiye anlaştı şımarık YPG hemen yan çizdi
Diagne'den olay sözler: Galatasaray'da herkes kendine oynar
ÖNCEKİ HABERLER
Müslüm Gürses'in kardeşi Ahmet Akbaş nasıl öldü?
II. Aile Hayatı Konferansı gerçekleştirildi
Türkiye-ABD anlaşmasına HDP'den ilk açıklama
Muhammed Salah kızı için Maui oldu
Elektrikli otomobil devi Tesla Çin’den üretim lisansı aldığını duyurdu
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu! 41 polis hakkında gözaltı
Yorumlar