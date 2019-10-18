Kanalizasyona boşaltırken yakalandı! 1 milyon 860 bin TL ceza

Gece rögarlardan kanalizasyon sistemine kimyasal atıkları boşaltan vidanjörler tespit edildi. Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kimyasal maddelerden numuneler aldı. İlgili şirkete, lisansız araçlarla kimyasal taşınması nedeniyle 900 bin TL, insan sağlığını tehlikeye atan kimyasalları izinsiz ve kaçak döküm nedeniyle 900 bin TL, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi iç tüzüğüne aykırı hareketten dolayı 60 bin TL ceza olmak üzere toplam 1 milyon 860 bin TL ceza kesildi.

İlçeyi kokuya boğmuştu! Cezası belli oldu