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Şenol Güneş'ten Okan Buruk'a: Daha çok futbolcu istiyorum

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Okan Buruk'u ziyaret etti. Güneş, "Başakşehir Kulübü’ne milli takıma katkılarından dolayı teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemde milli takıma daha çok oyuncu vermelerini bekliyoruz." dedi.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş ve Kasımpaşa'nın ardından Medipol Başakşehir Kulübü'nü de ziyaret etti.

Şenol Güneş ile Okan Buruk uzun süre sohbet etti. Şenol Güneş, "Başakşehir Kulübü’ne milli takıma katkılarından dolayı teşekkür ediyor, önümüzdeki dönemde milli takıma daha çok oyuncu vermelerini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilindiği gibi Başakşehir, Milli Takım'a İrfan Can, Mahmut Tekdemir ve Mert Günok'u vermişti.

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