Türkiye ve Suriye'yle ilgili bomba kulis! Habertürk muhabiri çok kesin konuştu

TÜRKİYE yeni gelişmeler sonrasında Suriye yönetimi ile görüşebilir. Bomba iddiayı Habertürk muhabiri Çetiner Çetin, Didem Arslan'ın canlı yayınında duyurdu. Çetin tarih de verdi.

Habertürk Gazetesi muhabirlerinden Çetiner Çetin'in iddiası gündem yaratacak. Çetiner'in özel haber kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre Türkiye, Şam yönetimi ile görüşecek.

Rusya yönetiminin buluşmayı sağlayacağını öne süren Çetin, muhtemel temasın 17 veya 20 Kasım tarihlerinde gerçekleşeceğini söyledi. Görüşme Rusya'da yapılacak.

Çetin şu bilgileri verdi:

-Ayın 22'sinde Sayın Erdoğan'ın Putin ile yapacağı görüşme anahtar. Ya anahtar açılacak Türkiye bu alanlara girebilecek ya da Rusya, Suriye Türkiye'yi bir şekilde uzlaştırmaya çalışacak. 17-20 Kasım tarihlerinde Soçi'de Türkiye ve Suriye tarafını Rusya biraraya getirmeye çalışıyor. Astana formatı Soçi formatından farklı. Bu sefer masada İran olmayacak. Bu da şunu gösteriyor. Putin artık Suriye meselesinde otobüsün direksiyonuna oturdu.

Şam ile görüşme hangi seviyede olacak

- Rusya'nın şu anki planlaması masada iki tarafı biraraya getireceği bir toplantı. Ancak görüşme hangi seviyede olacak bu net değil. Görüşme yeri Soçi... Masada şu an güvenlik büroksasisinin olması düşünülüyor. Bugüne kadar daire başkanları düzeyinde görüşmelerin olduğunu biliyoruz. Ama bir fotoğraf verilmedi bu sefer durum farklı olabilir. Rusya seviyeyi biraz yukarıya çekmeye çalışıyor. Bakanlar düzeyine çekmek istiyor (Türkiye- Suriye dışişleri bakanları görüşmesi) Rusya'nın aklındaki bu.



