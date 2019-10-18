ABD'de Demokratlar Trump'ı yerden yere vurdu: Erdoğan'a her şeyi verdi

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'daki Demokratların lideri Chuch Schumer, Fırat'ın doğusuyla ilgili Türkiye ve ABD arasında yapılan anlaşmadan dolayı Donald Trump'ı sert şeklide eleştirdi.

Üst düzey iki isim, Ankara'da ABD ve Türkiye arasında varılan 13 maddelik anlaşmayı "hile" olarak nitelendirdi.

"Başkan Trump, Erdoğan'a her şeyi verdi"

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi ve Senato'daki Demokratların lideri Chuch Schumer, yayınladıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı: Anlaşma, Amerika'nın dış politikasına yönelik güvenirliğin altını ciddi şekilde oyuyor, müttefiklerimize ve benzer şekilde hasımlarımıza sözümüze güvenilmeyeceği yolunda tehlikeli bir mesaj gönderiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan hiçbir şeyden vazgeçmedi. Başkan Trump ona her şeyi verdi.

Yaptırım tasarısı oylamaya sunulacak

Pelosi ve Schumer, gelecek hafta Temsilciler Meclisi'nde Türkiye'ye yaptırımlar öngören ve iki partinin de desteklediği bir karar tasarısını oylamaya sunacaklarını da açıkladı.

"Deli Nancy. Şu deli Nancy"

Gelecek yıl yapılacak Başkanlık Seçimleri için kampanya yürüten Trump, Dallas'taki bir mitingde Pelosi'ye yanıt verdi. Trump, "Amerika ne kadar başarılı olursa, bu çılgın Demokratlar o kadar çok nefret ve öfke doluyor. Onlar deli. Onlar deli. Deli Nancy. Şu deli Nancy" ifadelerini kullandı.