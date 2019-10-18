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Beşiktaş Kulübü 34. başkanını seçecek

Anadolu Ajansı

Siyah-beyazlı kulüpte 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda adaylığını koyan Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, 34. başkan olabilmek için yarışacak.

Beşiktaş Kulübünde 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlıların 34. başkanı seçilecek. 

Siyah-beyazlı kulübün 116 yıllık tarihinde bugüne kadar 33 başkan görev yaptı. 

Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.

En uzun süreli başkan Seba
Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.

7,5 yıllık Fikret Orman dönemi
Beşiktaş'ta görevi bırakmaya hazırlanan Fikret Orman'ın başkanlığı 7,5 yıl sürdü.

Siyah-beyazlı kulübün başına ilk olarak 2012'de getirilen Orman, 24 Eylül'de görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Beşiktaş Kulübü başkanları
Beşiktaş Kulübünün 116 yıllık geçmişinde, tarihsel sıraya göre başkanlık yapan kişiler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil


1908-1911: Şükrü Paşa


1911-1918: Fuat Paşa


1918-1923: Fuat Balkan


1923-1924 Salih Bey


1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni


1926-1928: Fuat Balkan


1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni


1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel


1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu


1950: Ekrem Amaç


1950-1952: Salih Fuat Keçeci


1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu


1955-1956: Tahir Söğütlü


1956-1957: Danyal Akbel


1957: Ferhat Nasır


1957-1958: Nuri Togay


1958: Enver Kaya


1959-1960: Nuri Togay


1960-1963: Hakkı Yeten


1963-1964: Selahattin Akel


1964-1966: Hakkı Yeten


1966-1967: Hasan Salman


1967-1968: Hakkı Yeten


1968-1969: Talat Asal


1969-1970: Rüştü Erkuş


1970: Nuri Togay


1970-1971: Agasi Şen


1971-1972: Himmet Ünlü


1972-1973: Şekip Okçuoğlu


1973-1977: Mehmet Üstünkaya


1977-1979: Gazi Akınal


1979: Hüseyin Cevahir


1979–1980: Gazi Akınal


1980-1981: Rıza Kumruoğlu


1981-1984: Mehmet Üstünkaya


1984-2000: Süleyman Seba


2000-2004: Serdar Bilgili


2004-2012: Yıldırım Demirören


2012-2019: Fikret Orman

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