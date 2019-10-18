Beşiktaş Kulübü 34. başkanını seçecek

Siyah-beyazlı kulüpte 20 Ekim'de gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulda adaylığını koyan Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, 34. başkan olabilmek için yarışacak.

Beşiktaş Kulübünde 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda siyah-beyazlıların 34. başkanı seçilecek.

Siyah-beyazlı kulübün 116 yıllık tarihinde bugüne kadar 33 başkan görev yaptı.

Başkanlığa 2012 yılında getirilen Fikret Orman'ın görevi bırakma kararının ardından olağanüstü seçimli genel kurula giden Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi, Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay, kulübün 34. başkanı olabilmek için yarışacak.

En uzun süreli başkan Seba

Siyah-beyazlıların onursal başkanı Süleyman Seba, 8 dönem ve 16 yıl aralıksız başkanlık yaparak, Beşiktaş tarihinde en uzun süre bu görevde kalan isim olarak tarihe geçti.

Bu arada, Beşiktaş'ta 1910-1913 yılları arasında Şehzade Ömer Hilmi Efendi, 1931-1946 yılları arasında Başbakan Recep Peker ve 1950-1954 yılları arasında da Başbakan Adnan Menderes ''Fahri Başkan'' oldu.

7,5 yıllık Fikret Orman dönemi

Beşiktaş'ta görevi bırakmaya hazırlanan Fikret Orman'ın başkanlığı 7,5 yıl sürdü.

Siyah-beyazlı kulübün başına ilk olarak 2012'de getirilen Orman, 24 Eylül'de görevine devam etmeyeceğini açıklamıştı.

Beşiktaş Kulübü başkanları

Beşiktaş Kulübünün 116 yıllık geçmişinde, tarihsel sıraya göre başkanlık yapan kişiler şöyle:

1903-1908: Mehmet Şamil



1908-1911: Şükrü Paşa



1911-1918: Fuat Paşa



1918-1923: Fuat Balkan



1923-1924 Salih Bey



1924-1926: Ahmet Fetgeri Aşeni



1926-1928: Fuat Balkan



1928-1930: Ahmet Fetgeri Aşeni



1930-1932: Emin Şükrü Kunt

1932-1935: A. Ziya Karamürsel

1935-1938: Fuat Balkan

1938-1939: A. Ziya Karamürsel

1939-1941: Yusuf Ziya Erdem

1941-1942: A. Ziya Karamürsel



1942-1950: Abdullah Ziya Kozanoğlu



1950: Ekrem Amaç



1950-1952: Salih Fuat Keçeci



1952-1955: Abdullah Ziya Kozanoğlu



1955-1956: Tahir Söğütlü



1956-1957: Danyal Akbel



1957: Ferhat Nasır



1957-1958: Nuri Togay



1958: Enver Kaya



1959-1960: Nuri Togay



1960-1963: Hakkı Yeten



1963-1964: Selahattin Akel



1964-1966: Hakkı Yeten



1966-1967: Hasan Salman



1967-1968: Hakkı Yeten



1968-1969: Talat Asal



1969-1970: Rüştü Erkuş



1970: Nuri Togay



1970-1971: Agasi Şen



1971-1972: Himmet Ünlü



1972-1973: Şekip Okçuoğlu



1973-1977: Mehmet Üstünkaya



1977-1979: Gazi Akınal



1979: Hüseyin Cevahir



1979–1980: Gazi Akınal



1980-1981: Rıza Kumruoğlu



1981-1984: Mehmet Üstünkaya



1984-2000: Süleyman Seba



2000-2004: Serdar Bilgili



2004-2012: Yıldırım Demirören



2012-2019: Fikret Orman