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2 yıldır Türkiye'de yasaklıydı! Mahkemeden booking.com kararı

İnternet Haber

TÜRKİYE’deki faaliyetleri tedbiren durdurulan booking.com’a Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) açtığı "Haksız rekabetin tespiti" davasında karar çıktı. Booking sitesi Türkiye'de faaliyet gösterebilecek eğer tazminat ve en iyi fiyat şartını yerine getirirse.

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'ndeki dava bugün karara bağlandı. Mahkeme, booking.com'un haksız oluşturduğunu belirtti. Davalı booking.com sözleşmelerdeki aykırılıkları giderirse ve 500 bin TL teminat öderse ve "en iyi fiyat" ibaresini kaldırırsa booking.com faaliyetine devam edecek.

Kararda, şirketin vergi ödemediği ve iş yeri açmak için gerekli izinleri almadığı belirtilirken, dijital ve sabit iş yeri açma yoluyla faaliyette bulunarak idari ve hukuki denetimlerden kaçındığı ifade edildi. Bu yolla, denetlenmelerini engellediğine dikkat çekildi.

Kurumun, otellerle imzalamış olduğu fiyat ve kontenjan oranları ile en iyi fiyat garantisi sunmasının haksız rekabete neden olduğu ifade edilen kararda, Booking.com adresli internet adresinde haksız rekabete neden olan reklamlara yer verilerek şirketin haksız rekabete yol açtığı belirtildi.

Booking sitesi 2 yıldır yasaklı

TÜRSAB, vergi ödemediği ve haksız rekabet yarattığı gerekçesiyle Hollanda merkezli Booking.com'a 2017 yılında dava açmıştı.

Online otel rezervasyonu faaliyeti yürüten Booking.com, yaklaşık 2 yıldır Türkiye'de yasaklı durumda. Buna göre, siteye Türkiye'den giren tatilciler Türkiye'deki otelleri sitede görüntüleyemiyor.

Fakat, yurtdışında siteye girişlerde Türkiye'deki otellerin görüntülenmesine bir sıkıntı yaşanmıyor. Aynı şekilde, Türkiye'den Booking.com'a girenler yurtdışındaki otellere de erişebiliyor.  

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