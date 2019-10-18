Sahada ve masada kazanan tek kişi var Muharrem Sarıkaya açıkladı

ABD ile Türkiye arasında varılan Suriye mutabakatına ilişkin değerlendirme yapan Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, sahada ve masada kazanan tek kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu yazdı.

Barış Pınarı Harekâtı'nın 8. gününde ABD heyeti ile Türkiye, Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik operasyonun durumuna ilişkin bir anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde teröristler, yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek.

Çekilme tamamlandıktan sonra da Türkiye tamamen operasyonu durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri çekecek.

Yankı yandıran anlaşmayı Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, "Sahada ve masada kazandı" başlıklı köşesinde değerlendirdi. Erdoğan'ın ısrarı ile Trump'ın 20 mil sözünün hayata geçirileceğine değinen Sarıkaya, anlaşmaya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Tehditlere karşı geri adım atmadı

"ABD ile yaşanan gerilim sonrası gelinen noktada, sahada ve masada kazanan tek kişi var, Recep Tayyip Erdoğan…

O kadar yaptırım tehdidine, Başkanlık ve Temsilciler Meclisi kararlarına karşın geri adım atmadı. “Bu operasyon hiçbir şekilde durmayacak” kararlılığını devam ettirdi, getirilen tehditlere de aldırmadı.

Düzeysiz mektupları da kale almadı.

Ankara’ya gelen ABD Başkan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı ile beraberindeki heyetle yapılan görüşme de durumu değiştirmedi. Dolayısıyla sahada kazanılan, masada da teyit edildi. Sonuç olarak biraz uzun sürmüş olsa da Erdoğan, Trump’ın ilk günlerde dile getirdiği gibi 32 km (20 mil) konusundaki sözünü tutmasını sağladı.

CENTCOM dahil ABD’deki birçok Türkiye karşıtının tutumuna rağmen, geri adım atmayıp, kararlılığını kalıcı sonuçla taçlandırdı. Kazanımı bununla sınırlı görmemek lazım.Çünkü Batı ile olan ilişkisini de düzeltmenin yolunu buldu."

Muharrem Sarıkaya'nın yazısının tamamı

Nedim Şener: Amerikalılara güvenmeyin

Öte yandan Nedim Şener, anlaşmaya temkinli yaklaştı ve Amerikalıların güvenilmez olduğunu yazdı. Güvenli bölgenin terör koridorunu kestiğini vurgulayan Şener, yazısında şu ifadelere yer verdi:

"PKK/ YPG’yi etkisiz hale getirir mi? Bence hayır. Çünkü, Pence, “Suriye’deki Kürtlerle güçlü ilişkilerimizin süreceğine inanıyorum” diyerek açık kapı bırakıyor. Unutmayalım ki Amerika, Suriye topraklarında bir terör örgütü ile işbirliği yapıyor. Dolayısıyla anlaşma şimdilik iyi ama ben yine de Amerika’ya güvenmeyin derim."

Nihal Bengisu Karaca: Türkiye taleplerinin çoğunu aldı

Habertürk yazarı Nihal Bengisu Karaca, anlaşmayla ilgili olumlu köşe yazısında değerlendirmelerde bulundu:

"Bazı okumalar Türkiye'nin uluslararası kamuoyunun tepkisi sonucu geri adım attığı yönünde. Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik operasyon Menbiç kontrol altına alınmadan durmuş olduğu için böyle yorumlara da rastlanıyor. Ancak anlaşmada operasyonun durdurulmasının ardından Türk askerinin bölgeden çekilmesini dayatan bir ifade yok. Dahası Ankara’daki eğilim ateşkesi ‘beklemeye alma’ olarak tarif etme yönünde.

Mutabakattan Türkiye’nin kazançlı çıktığını söylemek için çok sebep var.

Mutabakat metninde yer alan ifadelerle ABD, Türkiye’nin güney sınırına dair güvenlik endişelerini meşru gördüğünü kayda geçirmiş oldu. Güvenli bölgenin sadece Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kontrol edilecek olması pozitif bir gelişme."