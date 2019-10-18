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Beşiktaş 5 eksikle Başkent deplasmanında

Anadolu Ajansı

Siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ali Şansalan yönetecek.

Lige kötü bir başlangıç yapan siyah-beyazlı takım, 7. haftada Aytemiz Alanyaspor'u evinde 2-0 yenerek toparlanma sinyali verdi. Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü de mağlup ederek gelecek hafta Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi moral arayacak.

Beşiktaş, bu sezon ligde rakiplerini 2 kez yenebildi. Ayrıca 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan siyah-beyazlı ekip, 7. hafta sonunda 8 puanla 12. sırada bulunuyor.

Siyah-beyazlı takımla aynı performansı gösteren MKE Ankaragücü ise 15. sırada yer alıyor.

Sakatlar baş ağrıtıyor
Siyah-beyazlı ekipte sakat oyuncuların çokluğu teknik heyeti sıkıntıya soktu. Sakatlıkları bulunan Dorukhan Toköz, Gökhan Gönül, Victor Ruiz, Oğuzhan Özyakup ve Georges N'Koudou, MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.  

Elneny oynayabilecek
Beşiktaş'ta 3 maçlık cezası biten Muhammed Elneny, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek.

Siyah-beyazlı takımın Gaziantep FK ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny; Medipol Başakşehir, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor karşılaşmalarında görev alamamıştı. 

Derbi öncesi sınırda oyuncu yok
Beşiktaş'ın 9. haftada Galatasaray ile yapacağı derbi maç öncesi, MKE Ankaragücü müsabakasında oynayabilecek isimler arasında sarı kart ceza sınırında kimse bulunmuyor.

Siyah-beyazlı ekipte sadece sakatlığı nedeniyle Ankara deplasmanında görev alamayacak Victor Ruiz ceza sınırında yer alıyor.

Deplasman performansı kötü
MKE Ankaragücü ile rakip sahada karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.

Beşiktaş, deplasmanlarda oynadığı son 6 resmi maçı da kaybederek olumsuz bir seriye imza attı.

Ligde geride kalan sezonun son 2 dış saha maçında Galatasaray'a 2-0, Trabzonspor'a ise 2-1 kaybeden siyah-beyazlı takım, bu başarısız grafiğini yeni sezona da taşıdı.

Bu sezonki deplasman maçlarında, ligde Demir Grup Sivasspor'a 3-0, Gaziantep FK'ye 3-2 ve Trabzonspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde de Slovan Bratislava'ya da 4-2 yenildi.

Beşiktaş, deplasmanda galip gelemediği son 6 resmi maçında 18 gol yerken, rakip fileleri 6 kez havalandırabildi.

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