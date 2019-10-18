Özel'in Erdoğan'a mektup açıklamasına Yeneroğlu'ndan sert cevap

AMERİKAN Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektubun yankıları devam ederken muhalefet cephesi hakaretler içeren mektubun muhatabının Türkiye Cumhuriyeti olduğunu söyledi cevap verilmemesini eleştirdi. Yeneroğlu, "Cevap verilmesi rezilliği hafifletirdi"dedi.

ABD Başkanı Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Barış Pınarı Harekatı öncesinde gönderdiği mektuba tepkiler çığ gibi büyürken CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'den bir açıklama geldi.

Özgür Özel yaptığı açıklamada "Bu mektubun Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na yazılmasını biz yakıştıramıyoruz. Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yakıştırıp da susuyorsa, susmaya devam etsin. Anlaşılan o ki 9 gündür bu mektubu görmüşler, okumuşlar, söylenenleri yutmuşlar!" dedi.

Bu mektubun Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na yazılmasını biz yakıştıramıyoruz.



Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yakıştırıp da susuyorsa, susmaya devam etsin.



Anlaşılan o ki 9 gündür bu mektubu görmüşler, okumuşlar, söylenenleri yutmuşlar!



(FOX TV) pic.twitter.com/8lrRiGDncW — Özgür Özel (@eczozgurozel) October 18, 2019

Özel'in bu açıklamalarına Mustafa Yeneroğlu'ndan sert tepki geldi. Yeneroğlu, "Sn Başkan,herhalde siyasete hakim hakaret diline o kadar alışmışız ki,biz neden hakaret etmiyoruz derdindeyiz? Oysa temsil edildiği seviye itibarıyla aslında ABD toplumuna hakaret içeren mektuba cevap vermemiz,mektubun rezilliğini hafifletirdi. Dünya da böyle gördü!" ifadelerini kullandı.