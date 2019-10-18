Ahmet Nur Çebi'den Fikret Orman'a barışma yanıtı

Beşiktaş başkan adaylarından Ahmet Nur Çebi, mevcut başkan Fikret Orman'ın, "Kırgınlıklar olur. Biz büyük bir camiayız. Yarın barışırız, bir şey olmaz" sözlerine cevap verdi.

Beşiktaş Kulübünün 20 Ekim Pazar günü yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa aday olan Ahmet Nur Çebi, Fikret Orman'la barışabileceğini söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahmet Nur Çebi, mevcut başkan Fikret Orman'ın, "Kırgınlıklar olur. Biz büyük bir camiayız. Yarın barışırız, bir şey olmaz" sözlerine cevap verdi.

Orman'ın sergileyeceği tutumun önemli olduğunu dile getiren Çebi, "Barışabiliriz tabii. Nasıl barışık geldik ve darıldıysak, darıldıktan sonra da barışılabiliyor. Dünyada böyle şeyler oluyor. Tabii ki tavırlarına, isteğine bağlı. Onun 'Yarın barışırız.' sözleriyle ilgili tavır ve davranışlarını göreceğiz. Eğer öyle bir şey varsa, biz uzatılan eli geri çevirmeyiz. 'Abi.' dendi, 'Başkanım.' dedik. Bana uzatılan eli karşılıksız bırakmam ama o tavırları görmek istiyorum. Gelişmelere bakacağım." şeklinde konuştu.

"Onlar benim dava arkadaşlarım"

Kongre listesinde kulüp eski yöneticilerinin olmasına değinen Çebi, ekibinin daha önceki zor durumlarda elini taşın altına sokan isimlerden oluştuğunu belirterek, şunları söyledi:

"Onlar benim dava arkadaşlarım. Geçmiş başarılı yıllarda onlarla çalıştım. İlk geldiğimiz 14 ay çile ve sıkıntı çektiğimiz bir zamandı. O zaman dilimi içinde Beşiktaş'a kendini adamış yönetici arkadaşlarımın burada olduğunu göreceksiniz. Onlar Beşiktaş için 7 sene evvel 14 ay ne yapmışsa, bugün de onu yapmak üzere ellerini taşın altına yine koydular. Daha sonra gelip buranın sefasını süren, özel uçaklarla gidip gelenlerle benim arkadaşlarım aynı addedilemezler. 7 sene evvel buraya 14 ay emeğini, alın terini vermiş, kulübün ayağa kalkmasını sağlamış, şampiyonlukların, yapılan ödemelerin arkasında bu arkadaşlarım yatıyor. 7 sene önce olduğu gibi ellerini taşın altına koymayı kabul ettikleri için onlara teşekkür ediyorum."

Siyah-beyazlı kulüpte 7 sene önce göreve başladıkları yer ile hemen hemen aynı noktada olduklarını savunan Çebi, "Beşiktaş'ın 'FEDA' projesini ikinci kez kaldırıp kaldıramayacağını bilmiyorum. Göreve gelip hesaplara baktığımızda, zaten yapılması gereken bir şey varsa yapacağız. Artık kendi kendimize söylemler yok. Gerçeklerin içine gireceğiz ve yapılması gereken neyse onu yapacağız. 'FEDA' mı olur, ne olur onu bilemiyorum şu anda. Açık ve şeffaf olacağız. Geldiğim zaman bakacağım, inceleyeceğim ve bunları paylaşacağım." diye konuştu.

Kendisinin ve listesindeki kişilerin, kulübe mali destek verebilecek isimler olarak gösterilmesinden duyduğu rahatsızlığı aktaran Çebi, "Beşiktaş'ta yöneticilerimin ve adımın para ile anılması beni rahatsız ediyor. Bunları konuşmaktan utanıyorum. Gereği neyse yapılır. 'Elini cebine atmak' kavramı çok hoş bir söylem değil. Doğru bulmuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Şenol Güneş, kapısı çalınmayı hak eden bir hocamız"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in ay-yıldızlı ekipte aldığı sonuçların kendisini mutlu ettiğini kaydeden Çebi, ihtiyaç olması halinde kapısını çalacaklarını belirterek, şunları aktardı:

"Bir hocanın aidiyet duygusuyla hareket etmesinin, başarısının sırrı olacağını düşünüyorum. Hem orada hem burada olmaz. Böyle bir düşüncem yok. Hocamızın görevi bırakması halinde, Beşiktaş'ın bir ihtiyacı hasıl olursa, Şenol Güneş kapısı çalınmayı hak eden bir hocamızdır. Verdikleri ortada. İki tane şampiyonluk var. Kendisine milli takımda başarılar diliyorum. Çok başarılı. Bizim için en az Beşiktaş kadar milli takımımız da önemli, çok kıymetli. Dünyanın her yerinde bizi temsil ediyor. Hocamızın orada başarılı olması da beni mutlu ediyor."

Başkan adaylığından son anda çekilen İsmail Ünal'ın kamuoyunu aydınlatması gerektiğini dile getiren Çebi, "İsmail bey adaylıktan ne sebeple çekildi, şu anda nerede, bir tarafa destek veriyor mu, arkadaşları hangi listede? Bunları irdelemek lazım. Hayırlı uğurlu olsun. O da bir karardır. Saygı duyuyorum ama bir açıklama yaparsa, kamuoyunu aydınlatırsa daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'a önce huzur lazım"

Beşiktaş taraftarını yönetim ve kongre ile birleştirmeyi hedeflediğini anlatan Çebi, "Beşiktaş'ın her şeyi taraftar. Biz taraftarı Beşiktaş'ın yönetimiyle, kongresiyle birleştirdiğimiz andan itibaren bu camia uçacaktır. Yolda yalnız yürünmez. Ne kadar çoksanız, o kadar çoğalacaksınız. Ne kadar çoğalırsanız o kadar başarılı olacaksınız. Beşiktaş'a önce huzur lazım." diyerek sözlerini tamamladı.