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Sevilla Radamel Falcao'yu istiyor! Listenin ilk sırasında

Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'yu listesinin ilk sırasına aldı.

İspanyol futbol sitesi Don Balon'un haberine göre; bu sezon iyi bir performans sergileyen Sevilla, La Liga'da zirvenin 5 puan gerisinde 6. sırada yer alıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde ise ikide iki ile 6 puan yapan Sevilla, oynadığı futbolu sonuca çevirmekte zorluk yaşıyor.

Savunma ve orta sahasında hiçbir sorun olmadığını düşünen Lopetegui, forvete ise 'garanti' gözüyle bakacağı bir isim istedi.

Luuk de Jong'un adaptasyon sürecini atlatamaması ve İspanyol futboluna uyum sağlayamaması, Javier Hernandez'in tek forvet oynayamaması, Munir El Haddadi ve Munas Dabbur'un ise antrenman performanslarının bile yetersiz olduğu vurgulandı.

4 forvetten beklenen verim alınamadı
4 yeni forveti için toplam 38 milyon euro bonservis ödeyen Sevilla, toplam 3 gol ve 1 asistlik katkı aldı. Ligde ise 4 isim de gol veya asist katkısı sunamadı.

Listenin ilk sırasında Falcao var
Ocak ayında forvet transferi yapma kararı alan Sevilla'da Monchi, listesinin ilk sırasına Radamel Falcao'yu yazdı. Falcao'nun İspanya La Liga'yı iyi bilmesi, kalitesi ve tecrübesiyle çok öne çıktığı, Sevilla'nın da bu transfer için Galatasaray'ın kapısını çalacağı belirtildi.

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