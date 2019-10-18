İBB’de kritik atama! O isim görevden alındı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi Deprem ve Zemin İnceleme Müdürü Mahmut Baş, görevden alındı. Mahmut Baş’ın yerine Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğünde görev yapan Kemal Duran’ın atandığı bildirildi.

İBB Meclisi'ne, dün belediyede yapılan yeni atamalarla ilgili bilgi verildi. Bu kapsamda, İBB Deprem ve Zemin Müdürlüğü'nü 1998'de kuran Mahmut Baş'ın görevinden alındığı bildirildi. Mahmut Baş'un yerine, aynı müdürlükte görevli Kemal Duran'ın atandığı belirtildi.



İTÜ, ODTÜ, BÜ ve YTÜ ile İstanbul Deprem Master Planı'nın hazırlanmasında yer alan Mahmut Baş, İstanbul Geneli Kent Jeolojisi Projesi, İstanbul Afet Önleme ve Azaltma Temel Planı Çalışması (JICA), İstanbul Mikrobölgeleme Çalışmaları, İstanbul Tsunami Tehlike Analizleri (ODTÜ) gibi birçok projeyi yönetti.



Kemal Duran kimdir?

1971 yılında Samsun'da doğdu. Kabataş Erkek Lisesi'ni bitiren Duran, 1995'te Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Duran, 1997'de Enerji Bakanlığı Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü'nde işe başladı. Kemal Duran; Kurtsuyu, Mut, Artvin- Çoruh HES projelerinde, Bakü- Ceyhan petrol boru hatları mühendislik jeofiziği- depremsellik etütleri, 1999 Gölcük depremi sonrası Başbakanlık adına Sakarya Yeni Yerleşim Yerleri Seçimi gibi projelerde çalıştı. Kemal Duran, 2001'de İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü'ne mühendis olarak atandı.