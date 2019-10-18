Ekrem İmamoğlu tepki gösterdi! Mahkemeye başvuracak

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Haydarpaşa ve Sirkeci ihalelerinden İBB iştirakleri hukuksuzca elendi. Hem mahkemeye taşıyacağız hem de suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Haydarpaşa ve Sirkeci tren garları için yapılan ihalelere gireceklerini ve satılmak istenen binaları İBB bünyesine katacaklarını açıklamıştı. İBB iki gar binasının satışı için yapılan ihalelerden elendi. Ekrem İmamoğlu karar Twitter hesabında yayınladığı videoyla tepki gösterdi.



İmamoğlu, “Bu akşam, bizim davet edilmediğimiz bir toplantıda içeride kim olduğu belli olmayan, daha düne kadar İBB’nin bir çalışanı olan, 3 bin lira maaş alan kişinin şirketine İstanbul’un en kıymetli Haydarpaşa ve Sirkeci garlarının arkalarındaki kullanım alanlarını, ticari faaliyet yapılmamak kaydıyla, 350 bin lira bedelle bizden habersiz verdiler. Kınıyorum, gereğini yapacağımıza bütün vatandaşlarıma söz veriyorum.” dedi.



İmamoğlu, Pazartesi günü İBB’nin bütün avukatları ve vatandaşı temsil etmek adına katılmak isteyen bütün avukatlarla suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.



