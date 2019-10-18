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Terör sevicileri muhabire saldırmıştı! Öğretmenler açığa alındı

İhlas Haber Ajansı

MARDİN’in Nusaybin ilçesinde 11 Ekim’de Hamam Sokakta terör örgütü YPG tarafından atılan havan mermisi ve roket saldırısı sonrası çekim yapan İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine saldıran öğretmen S.İ. ve bir okulda müdür yardımcısı olan H.B açığa alındı.

İhlas Haber Ajansı muhabiri Beril Solmuşgül'e yumruk atan ve cep telefonunu cebinden zorla gasp edip parçalayan bir süre önce PKK/KCK terör örgütü ile iltisaklı olduğu gerekçesi ile öğretmenlikten uzaklaştırılan ve ardından yeniden göreve iade edilen S.İ. ile okul müdür yardımcısı H.B., tutuklanma istemiyle sevk edildikleri bir üst mahkemede, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

Öğretmenler S.İ. ve H.B. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nusaybin Kaymakamlığının verdiği kararla geçici olarak açığa alındı.

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