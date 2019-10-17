Semih Yalçın'ın oğlu Turan İlteber Yalçın hayatını kaybetti! Turan İlteber Yalçın kimdir

Acı haberi alan Semih Yalçın olay yerine geldi

Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz, beraberindeki polis müdürleriyle olay yerinde incelemelerde bulundu.Acı haberi alan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın da olay yerine gelerek Yılmaz'dan bilgi aldı.Bu arada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker ile MHP'li bazı milletvekilleri de olay yerine geldi.