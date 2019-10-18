ABD Başkanı Trump'tan yeni açıklama!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ve ABD arasında Suriye konusunda varılan anlaşmaya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisine önemsiz bir keskin nişancı ve havan topu atışı yaşandığını ve bunun kısa sürede sonlandırıldığını söylediğini aktardı. Erdoğan’la telefonda konuştuklarını kaydeden Trump, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“O, ateşkesin ya da aranın yaramasını çok istiyor. Aynı şekilde Kürtler de bunu ve nihai çözümün gerçekleşmesini istiyor. Bu düşüncenin yıllar önce olmaması çok kötü. Bunun yerine her zaman çok zayıf yara bantlarıyla tutturulmaya çalışıldı ve bu yapay bir hal aldı. İki taraf da iyi niyet gösteriyor ve başarı için iyi bir şans var."

Erdoğan’ın perşembe günü ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’le vardıkları anlaşma sonrasında Twitter’dan yaptığı bir paylaşımı da retweet’leyen Trump, "Terörü yen!” Notunu düştü.



Erdoğan da açıkladı

Başkan Erdoğan görüşmeye ilişkin, ''ABD Başkanı Sayın Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım.'' ifadelerini kullandı.



