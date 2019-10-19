Yüreği temiz Mehmetçik geldi! Suriye'de mağdur çocukların yüzü güldü
Terör örgütlerine karşı yurt içi ve sınırötesi operasyonlarda adeta destanlar yazan Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde Barış Pınarı Harekatı ile kontrol altına alınan yerleşim birimlerinde savaş mağduru çocukların yüzünü güldürüyor.
9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda operasyonlara Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla 120 saat ara verilmesinin ardından sessizliğin hakim olduğu bölgede Mehmetçik, hayatın normalleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Mehmetçik, Rasulayn'ın batısındaki Tel Halaf köyünde yıllarca terör örgütünün zulmüne maruz kalarak yaşam mücadelesi veren insanlarla buluştu. YPG/PKK işgalinden kurtarılan Tel Halaf halkına yardım elini uzatan Mehmetçik, ekmek ve gıda dağıtımı yapılan köyde çocukları çikolata ve şekerle sevindirdi.
Dağıtılan insani yardım paketlerini taşımakta zorlanan yaşlı ve kadınlara yardımcı olan Türk komandoları, şefkat gösterdiği çocuklardan da ilgi gördü.
"Şimdi herkes özgür"
Köy sakinlerinden Hammud Ahmed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Barış Pınarı Harekatı'nın kendilerine özgürlük getirdiğini söyledi.