Yüreği temiz Mehmetçik geldi! Suriye'de mağdur çocukların yüzü güldü

9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda operasyonlara Türkiye ile ABD arasında varılan anlaşmayla 120 saat ara verilmesinin ardından sessizliğin hakim olduğu bölgede Mehmetçik, hayatın normalleşmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.