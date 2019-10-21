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Ali Koç Ersun Yanal'ın kulaklarını çınlattı: Vites artırmamız lazım

İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe Başkanı  Kulüp Başkanı Ali Koç, Denizlispor karşısında alınan 2-1’lik galibiyetle ilgili olarak, “Zevksiz bir maçtı, aslında ortada bir maçtı. İki türlü de olabilirdi skor. Biz kazandık Allah’a şükür ihtiyacımız vardı buna. Ama birkaç vites daha artımamız lazım” dedi.

Fenerbahçe Süper Lig’in 8. haftasında karşılaştığı Denizlispor’u Tolga ve Vedat'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek sahadan galibiyetle ayrıldı.

''Zevksiz bir maçtı aslında''
Karşılaşma sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Koç, karşılaşmanın ortada geçen bir maç olduğunu ifade ederek, “Başta Denizlispor başkanı, yönetimi ve buraya geldiğimizden beri bizle ilgilenenlere teşekkür etmek istiyorum. İnşallah bizler de onları ağırlayabiliriz. Zevksiz bir maçtı aslında, ortada bir maçtı.'' dedi.

''Birkaç vites daha artırmamız lazım''
''İki türlü de olabilirdi skor.'' diyen Koç, ''Biz kazandık Allah’a şükür, ihtiyacımız vardı buna. Ama birkaç vites daha artırmamız lazım. Önemli olan kazanmaktı bugün kazandık ama ideal kadromuz daha sağlıklı ve sık bir şekilde oynadıkça ritmimizi arttıracağımızı düşünüyorum. Hepinize teşekkür ederim” şeklinde konuştu.

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