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Hatay'da korkunç kaza! Bir anlık dalgınlık canından etti!

Hatay’da, taksisinin el frenini çekmeyi unutan şoför kendi aracının altında ezilerek feci şekilde can verdi.

Kaza, Defne ilçesi Armutlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Alınan bilgiler doğrultusunda iddiaya göre, taksisini taksi durağı ile Armutlu Semt Pazarı’nın bulunduğu ara noktaya park eden şoför U.Y., aracının arkasına doğru ilerledi. Aracının el frenini çekmeyi unutan şoför U.Y., aracının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Olay yerinden geçen bir yaşlı adamın fark etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve polis ekipleri geldi. İtfaiye ve sağlık ekipleri kendi taksisinin altında kalan U.Y.’nin cansız bedenini aracın altından çıkardı.

Akrabasının düğününden geldiği öğrenilen U.Y.’nin düğünden çıkan yakınları soluğu olay yerinde alırken, olay yeri inceleme ekipleri alanda detaylı inceleme gerçekleştirdi.

U.Y.’nin cansız bedeni Hatay Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme ve soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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