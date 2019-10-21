Terör örgütü YPG Rasulayn'dan çekildiğini duyurdu SMÖ yalanladı

Barış Pınarı Harekatı'yla köşeye sıkışan terör örgütü YPG/PKK'nın da omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri, Türkiye sınırı yakınındaki Rasulayn kentinden çekildiklerini açıkladı. Ancak SMÖ bu açıklamayı yalanlayarak, "Tamamen çekilmediler." dedi.

Suriye'deki iç savaş ortamından fırsat bulup kendine kanton bölgesin oluşturmak isteyen terör örgütü YPG/PKK'nın da omurgasını oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) adına açıklama yapan terörist Kino Gabriel, "Artık şehirde savaşçımız yok. Rasulayn kentinde bulunan birlikleri çektik. " dedi.

Pazar günü bazı YPG'li teröristleri taşıyan bir konvoy Rasulayn'dan ayrılmıştı. Bazı sivillerin de kentten ayrıldığı görülmüştü.

SMÖ: Tamamen çekilmediler

Suriye Milli Ordusu Sözcüsü Yusuf Hamud ise SDG'nin Rasulayn'dan "tamamen çekilmediğini" söyledi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan Pazar günü yapılan ise Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesinden bu yana, "55 araçlık konvoyun Rasulayn'a giriş yaptığı, 86 araçlık konvoyun Tel Tamir istikametinde çıkış yaptığı" belirtilmişti.

Türkiye'nin 9 Ekim'de Suriye'nin kuzeyinde ve Fırat Nehri'nin doğusunda başladığı Barış Pınarı Harekatı, Tel Abyad ve Rasulayn kentleri ve çevrelerindeki bölgelerde yoğunlaşmıştı. Harekatın 8. gününde, Ankara'da görüşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Türk heyeti ile ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in başkanlığındaki ABD heyeti, anlaşmaya varmıştı. Anlaşmaya göre, Türkiye 120 saatlik bir süre için operasyona ara verecek ve bu zaman diliminde YPG yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak olan güvenli bölgenin gerisine çekilecek. Bu süre Salı günü doluyor. Çekilme tamamlandıktan sonra da Türkiye tamamen operasyonu durduracak, ABD de Başkan Donald Trump'ın imzasıyla yürürlüğe giren yaptırımları geri çekecek.

Erdoğan: 12 gözlem noktası kurulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cuma günü yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin denetimi için 12 gözlem noktası kurmayı planladığını açıklamıştı.

Irak sınırına kadar uzanması hedeflenen güvenlik bölgenin derinliğinin 32, uzunluğunun ise 444 km olması amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pazar günkü açıklamasında, "Şu anda 13 maddelik ortak bildirinin 120 saatlik bir süreci var. Bunun yarıdan fazlası geride kaldı. Buna uyulduğu takdirde ne ala, uyulmadığı takdirde 120 saat bittiği anda biz tekrar Barış Pınarı Harekatı'nı bırakılan yerden aynen devam ettiririz" demişti.

Erdoğan ayrıca, "Şu ana kadar 5 asker, 20 sivil ve 76 Suriye Milli Ordusu'ndan kardeşimizi şehit verdik" demişti.

MSB'den Perşembe günü yapılan açıklamada ise "Barış Pınarı Harekatı'nda, etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 702 oldu" ifadeleri yer almıştı. .

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre ise Barış Pınarı Harekatı sonucu 114 sivil, 250'den fazla SDG savaşçısı ve 190 Suriye Milli Ordusu askeri öldü; en az 300 bin kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Bakan Akar ve MSB duyurmuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akarve bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre ABD ile varılan mutabakat sonrası "Rasulayn'dan PKK/YPG'li teröristleri taşıyan 125 araç çıkış yaptı" ifadelerini kullanılmıştı.