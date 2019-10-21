HABER /  GÜNCEL

Akdeniz'de panik yaratan deprem!

Akdeniz'de saat 03:42'de 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Meydana gelen sarsıntı yerin 5.72 kilometre altında gerçekleşti.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Denizlispor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti
Erdoğan'dan 120 saat uyarısı! Kaldığı yerden devam eder
Şırnak Mardin ve Şanlıurfa'nın sınır ilçelerinde eğitime 5 gün ara
Kocaeli Gölcük'te eşiyle kavga eden adam kendini ateşe verdi
Beşiktaş'ın yeni başkanı Ahmet Nur Çebi oldu
YÖK 14 programda özel yetenek sınavının kaldırılması kararını bir yıl erteledi
ÖNCEKİ HABERLER
Aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel Gaziantep'i felç etti
Hulusi Akar kimyasal iddialarına sert çıktı
E-tebligatta dijital dönüşüm! Büyük oranda tasarruf sağlıyor
Yüreği evlat acısına fazla dayanamadı
Türkiye'den Sırbistan'a sağlık alanında destek
Eskişehir Konya hızlı tren bilet fiyatları güncel TCDD fiyat listesi
Yorumlar