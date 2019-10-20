Birlikte çay içtiği arkadaşını ağır yaraladı

Bursa'da birlikte çay içen iki arkadaş bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştı. Çevresindekilerin müdahalesine rağmen İ.S. karnından bıçaklanarak yere yığılırken, S.E., ise olay yerinden kaçtı.

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde İ.S., (43), birlikte çay içerken tartıştığı arkadaşı S.E. (44), tarafından bıçalanarak ağır yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Belediye Caddesinde bulunan bir kahvede meydana geldi. S.E. ile İ.S., birlikte oturdukları kahvede çay içtikleri sırada bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle S.E., yanında bulunan bıçak ile İ.S.'ye saldırdı. Çevresindekilerin müdahalesine rağmen İ.S. karnından bıçaklanarak yere yığılırken, S.E., ise olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine polis ve sağlık ekibi olay yerine geldi. Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından İ.S., ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldıırldı. İ.S.'nin hayatı tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olaydan sonra kaçan şüpheli S.E.'yi yakalamak için soruşturma başlattı.