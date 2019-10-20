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YPG bölgeden çekiliyor! Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken açıklama

Milli Savunma Bakanlığı, "TSK, ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte." açıklaması yaptı.

Teröristlerin belirlenen Güvenli Bölge'den çekilme süreci devam ediyor. ABD ile varılan mutabakata göre, belirlenen 120 saatlik sürede terör örgütü YPG ağır silahları bırakacak, tahkimatlar yok edilecek. 120 saatin sonunda YPG, bölgeden çekilirse harekat sona erecek. Güvenli Bölge'nin kontrolü TSK'da olacak.

Bölgeden çıkış sıkı şekilde koordine ediliyor

Milli Savunma Bakanlığı'nın Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "PKK/YPG’li teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkması yakından takip edilirken, bu kapsamda hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD’li muhataplarla koordine edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

Çekilme yakından takip ediliyor

MSB'den yapılan bir diğer açıklamada "TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte. ABD ile yapılan mutabakata rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 17 Ekim 2019 saat 22.00'den itibaren toplam 22 taciz/ihlal gerçekleştirilmiştir" denildi.

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