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Pascal Nouma: İlk defa seçime katılıyorum

Demirören Haber Ajansı

BEŞİKTAŞ'ın yeni başkanının şeçileceği genel kurulda oy kullanan Pascal Nouma, “Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum. Mutluyum" dedi.

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Pascal Nouma, Akatlar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ve siyah-beyazlıların yeni başkanının seçileceği olağanüstü seçimli genel kurulda oy kullanmaya geldi.

Oyunu sandığa attıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Nouma, “Benim için çok önemli bir gün. İlk defa seçime katılıyorum, mutluyum. Eski başkana teşekkür ediyorum. Bilmiyorum yeni başkan kim olacak. Ben yaşlandım ama Beşiktaşlıyım. Benim oğlum futbolcu olarak geliyor. O futbol oynayacak” dedi.

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