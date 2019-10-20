'Hamidiye Su almayı bıraktılar' iddiasına TBMM'den yanıt

Hamidiye Su alımını bıraktıkları yönünde çıkan haberlere yanıt veren TBMM'den, "Sözleşme gereği Hamidiye Su alımı devam etmektedir" açıklaması yapıldı.

İBB'ye ait Hamidiye Su kullanan kamu kurumları arasında yer alan Meclis Başkanlığı, 'su almaktan vazgeçtiler' iddiasını yalanladı. Meclis, İstanbul'daki tesislerde bu suyu kullandıklarını belirtti.

İddiaları yalanladı

TBMM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir internet sitesindeki haberde yer alan TBMM'nin Hamidiye Su ile anlaşmasını sonlandırdığı iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

TBMM'ye (Ankara) Hamidiye Su eskiden beri zaten alınmamaktadır. İstanbul'daki sosyal tesislerimizde ise var olan sözleşme gereği Hamidiye Su alımı devam etmektedir.