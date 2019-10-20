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PKK'nın elebaşı Cemil Bayık'tan 'Çıkmayın' talimatı

ABD ile varılan anlaşma kapsamında 120 saatin dolması beklenirken PKK elebaşı Cemil Bayık'ın teröristlere 'Bölgeden çıkmayın' talimatı verdiği ortaya çıktı.

Terör örgütü PKK-YPG'nin yaralı teröristler dışında, anlaşmada belirlenen bölgeden henüz çekilmediğini belirtildi. Teröristlerin, 'güvenli bölge' sınırlarından çekilmesi için mutabakatta anlaşılan 120 saatlik süreyi sonuna kadar kullanacağı değerlendirmesinin yapıldığı kaydedildi.

Faaliyetleri anlık olarak takip ediliyor

ABD ile 17 Ekim'de yapılan mutabakata rağmen örgütün gerçekleştirdiği 20 taciz saldırısına aynı şekilde karşılık verildiğini belirten güvenlik kaynakları, teröristlerin bölgedeki tüm faaliyetlerinin anlık olarak takip edildiğini vurguladı.

Bayık'tan 'çıkmayın' talimatı

Terör örgütü PKK'nın yöneticilerinden Cemil Bayık'ın, teröristlere 'Bölgeden çıkmayın' talimatı verdiği ortaya çıktı.

Terör örgütüne yakınlığıyla bilinen haber sitesindeki açıklamada, terörist Bayık'ın "Kuzey doğu Suriye halklarının bu saldırılara karşı direnmesi ve toprağını terk etmemesi gerekir" dediği belirtildi.

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