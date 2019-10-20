Tel Abyad'da şehit olan askerin ailesine acı haber ulaştırıldı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD ile 17 Ekim'de yapılan Güvenli Bölge Mutabakatı'na rağmen PKK/YPG'li teröristlerce 20 taciz/ihlal gerçekleştirildiği, Fırat'ın doğusunda Tel-Abyad bölgesinde gerçekleştirilen keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerce açılan tanksavar ve hafif silah ateşi sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin de yaralandığı bildirilmişti.