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CHP'li Mahmut Tanal muhtarlar toplantısını işaret etti: Erken seçimin habercisi olur

CHP'li Vekil Mahmut Tanal, "Muhtarlar toplantısının gerçekleşmesi, erken seçimin habercisi olur" ifadelerini kullandı.

Muhtarların sadece seçimler yaklaşınca hatırlanmaktan yakındığını söyleyen Tanal, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geleneksel hale getirdiği muhtarlar toplantısına ara verdiğini, muhtarların 10 aydır Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanmadığını belirtti.

Tanal, "Sayın Erdoğan, fırsat buldukça muhtarları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde topluyordu. 'Muhtarları üzen beni üzer' diyordu. Ancak muhtarlar unutuldu! En son yerel seçimlerden önce, 27 Aralık 2019 tarihinde 49. Muhtarlar Toplantısı yapıldı. O tarihte bu yana muhtarlar Külliye yüzü görmez oldu" diye konuştu.

"Erken seçimin habercisi olur"

Erdoğan'ın 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri öncesi '50. Muhtarlar Toplantısı' adı altında Haliç Kongre Merkezi'nde İstanbul'un 39 ilçesinin muhtarlarıyla bir araya geldiğini hatırlatan Tanal, şöyle devam etti: Sayın Cumhurbaşkanı, '50. muhtarlar buluşması' dedi ama bunun 23 Haziran seçimlerine yönelik bir toplantı olduğu ortadaydı. Muhtarların sadece seçim önceleri, kampanya süreçlerinde hatırlanmasını yanlış buluyorum. İzlenen politikaya bakarak şunu söyleyebiliriz; Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 51. Muhtarlar Toplantısı'nın gerçekleşmesi, erken seçimin habercisi olur. Çünkü muhtarlar seçim olacağı zaman akıllarına geliyor.

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