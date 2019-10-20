Beşiktaş Kulübünün kongresi başladı! Adaylar konuştu

BEŞİKTAŞ Kulübünde yeni başkan ve yönetim kurulunun belirleneceği olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı başladı.

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen genel kurulda kongre divan kurulu başkanlığına Uluç Gürkan seçildi.

Başkanlığa adaylığını koyan Ahmet Nur Çebi, Hürser Tekinoktay ve Serdal Adalı, üyelere hitap etti.

Çebi: Ben koltuk için gelmiyorum, ben hizmet için geliyorum

BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen kongrede ilk konuşan Çebi, aday çıkan Serdal Adalı ve Hürser Tekinoktay'ın da büyük cesaret gösterdiğini belirterek, "Onları tebrik ediyorum. Kim çıkarsa çıksın benim başkanım olacak. Ona, Beşiktaş adına hizmet edeceğime söz veriyorum. Ben koltuk için gelmiyorum, ben hizmet için geliyorum." dedi.

Beşiktaş'ta 7 yıl önce sıkıntılar olduğunu ve elini taşın altına koyarak yönetici olarak görev yaptığını hatırlatan Çebi, "Beni tanıdığınızı düşünüyorum. 7 yıl önce sıkıntılar vardı, elimi taşın altına koydum. Şimdi aynı hislerle tekrar göreve talibim. Bu sefer başkan adayı olarak geliyorum. Ben 7 sene önce niye geldiysem, bugün de o sebeple geldim. 7 yıl içinde neden burada durduysam, bu sebeple yine buradayım." ifadelerini kullandı.

Tekinoktay: Sizlere ve vicdanınıza güveniyorum

Kongrede aday olan Hürser Tekinoktay, eski dönemdeki gibi israfın olmadığı bir kulüp vadettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ekonomik olarak bağımsızlığımızı kazanmamız lazım. Eskiden yaşadığımız o eski güzel günleri, Metin-Ali-Feyyazlı günleri, öz kaynak düzenini tekrar canlandırmak istiyoruz. Eskinin üretim modelini bugüne taşımak istiyoruz. Hepinizin bildiği gibi son 7 yılda bir milyar lira para topladık. En son KAP raporlarında da görülebileceği gibi önümüzdeki 30 yılı kapsayan temlik var. 6,5 milyarlık bu borç sisteminin çöktüğü tüketim modelini değil, üretim modelini savunuyoruz. Borç sistemini durdurup yeni yönetim modeli diyoruz."

Yönetime gelmeleri halinde kulüpte hiçbir ticari ilişki içinde olmayacaklarını vurgulayan Tekinoktay, "Kulübe hiçbir şekilde fatura kesmeyeceğiz. Serencebey yokuşundaki felsefeden hiçbir şekilde sapmayacağız. Bunu başarmak için sizlerin desteğine ihtiyacım var. Hep beraber bunları başarabiliriz. Sizlere ve vicdanlarınıza güveniyorum. Bugün sonuç ne olursa olsun kazanan Beşiktaş olacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.

Adalı: Bu yeni dönem Beşiktaş'ımız için hayırlı ve uğurlu olsun

Protokol gereği daha önce konuşma yapmayacağını beyan eden ama Ahmet Nur Çebi'nin konuşması üzerine kararından vazgeçen adaylardan Serdal Adalı ise Türkiye'nin dört bir yanından gelip Beşiktaş'a sahip çıkan üyelere teşekkür etti.

Kongrede üyelerin tercihiyle Beşiktaş için yeni bir sayfanın açılacağını vurgulayan Adalı, "Bu yeni dönem Beşiktaş'ımız için şimdiden hayırlı ve uğurlu olsun. Beşiktaş'ın desteğe, birlik ve beraberliğe çok ihtiyacının olduğu böyle bir dönemde aday olup sorumluluk alan arkadaşlarıma teşekkürü borç biliyorum. Beşiktaş'ımız şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanırken, biz de bu kutlu görevi şerefiyle hakkıyla yürütmeye ve Beşiktaş'ımıza layık olmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

14 bin 950 üye oy kullanabilecek

Kongrede, aidatlarını yatıran 14 bin 950 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Seçimde adaylardan Serdal Adalı kırmızı, Ahmet Nur Çebi krem, Hürser Tekinoktay ise mavi renkli pusulayla yarışıyor.

Genel kurulda üyeler 20 sandıkta oylarını kullanacak. Oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.

Adayların yönetim kurulu listesi

Başkan adaylarının yönetim kurulu listesi şu isimlerden oluşuyor:

Ahmet Nur Çebi:

Asıl üyeler: Adnan Dalgakıran, Emre Kocadağ, Fatih Hakan Avşar, Ahmet Mesut Urgancılar, Kemal Erdoğan, Enis Ulusoy, Erdal Torunoğulları, Berkan Gocay

Yedek üyeler: Umut Şenol, Bilgihan Sürmen, Hakan Daltaban, Fırat Fidan, Ali Efe Bezci

Serdal Adalı:

Asıl üyeler: Emin Önal, Hüseyin Yücel, Doğan Küçükemre, Ahmet Selçuk Sert, Ahmet Akçelik, Hicabi Gökdereli, Yücel Biçer, Melih Aydoğdu

Yedek üyeler: Süha Taşpolatoğlu, Kemal Çiloğlu, Erdal Karacan, Ahmet Oğuz Uçanlar, Uğur Fora

Hürser Tekinoktay:

Asıl üyeler: Tamer Mert, Emre Esen, Temuçin Tüzecan, Emir Tamer, Mehmet Bilal Özokur, Ercan Ozan, Levon Kamer Dökmeciyan, Ersan Aksoylu

Yedek üyeler: Aker Çıtak, Murat Guci Geçgil, Mehmet Terzi, Çağrı Göksel, Tunga Fişekçioğlu