Çavuşoğlu'ndan YPG ile ilgili kritik açıklama: Rusya ile görüşeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "YPG'nin Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini Rusya ile görüşeceğiz" açıklaması yaptı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Güvenli Bölge'de tek bir YPG militanının bile kalmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin sınır güvenliğini sağlamak amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Türkiye'ye gelen heyet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile anlaştı ve güvenli bölge konusunda mutabık kalındı.

Türkiye, Amerika ile yaptığı anlaşmayla 32 kilometre derinlikteki güvenli bölgenin tek takimi oldu.

Erdoğan-Putin görüşmesi

Avrupa ve Amerika'da Türkiye'nin siyasi zaferi olarak görülen bu anlaşmanın ardından gözler Moskova'ya çevrildi. 22 Ekim'de Rusya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

"Kobani ve Münbiç'ten çekilsinler"

Görüşmeye ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya'nın Kobani ve Münbiç'ten çekilmesini isteyeceklerini söyledi. Bakan Çavuşoğlu, güvenli bölge içerisinde bir tek YPG'li teröristin bile kalmamasını istediklerini belirtti.