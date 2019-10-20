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Netflix'ten şifresini paylaşan kullanıcılara kötü haber

Netflix, şifresini paylaşan kullanıcılar için önlem alınacağını duyurdu. Netflix Ürün Yöneticisi Greg Peters, "Tüketici dostu yöntemleri denerken, sınırları ne kadar zorlayabileceğimize de bir bakacağız" diye konuştu.

Şifre paylaşımı konusu, bu hafta Netflix'in 2019 üçüncü çeyrek kazanç raporuna ilişkin video röportajında ele alındı.

Kullanıcılar hali hazırda tek bir oturumda birkaç görüntüleme profili ayarlayarak hesaplarını bir dereceye kadar paylaşabiliyorlar ama parola paylaşımı bu yaklaşımı başka bir düzeye taşıyor.

"Sınırları ne kadar zorlayabileceğimize de bir bakacağız"

Röportaj sırasında Netflix Ürün Yöneticisi Peters, "Kullanıcı tabanının belirli bir bölümünü kaybetmeden" şirketin şifre paylaşımını nasıl ele almayı planladığına dair bir soruya şirketin hemen duyuracağı "büyük planları" olmadığını söyleyerek cevap verdi. 

Peters, "Bunu gözlemlemeye devam ediyoruz yani duruma bakıyoruz. Tüketici dostu yöntemleri denerken, sınırları ne kadar zorlayabileceğimize de bir bakacağız." diye konuştu.

Kullanıcıların yüzde 9'u şifresini paylaşıyor

Şifre paylaşımı, online yayın endüstrisinde bir süredir gündemde olan bir konu. Araştırma şirketi Magid'e göre, Y Kuşağı'nın yüzde 35'i online yayın platformlarındaki şifrelerini paylaşıyor. Bu oran X Kuşağı için yüzde 19, Bebek Patlaması Kuşağı içinse yüzde 13.

Magid'in tahminlerine göre toplamda müşterilerin yüzde 9'u şifresini paylaşıyor. Bu oran ilk bakışta yüksek görünmese de milyonlarca dolar anlamına gelebilir.

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