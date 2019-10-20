Van'da korkutan deprem! AFAD depremin şiddetini 4.0 olarak açıkladı

VAN'ın Muradiye ilçesinde 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD, depremin şiddetini 4.0 derinliğini 9,41 kilometre olarak açıkladı.
AFAD, Van'ın Muradiye ilçesinde saat 09.53'te 4,0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.
Van Gölü'ne sınır ilçesi olan Muradiye'de meydana gelen deprem 9,41 kilometre derinlikte meydana geldi. Deprem, Muradiye'nin çeşitli yerlerinde hissedildi.
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