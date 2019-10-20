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Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı! Gümrüklere 'yapay zeka' taraması

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Tamamı yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek olan 'Tarama Ağı Projesi' ile yapay zeka teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içerisindeki yasa dışı, suç ve tehdit unsurları otomatik olarak belirlenebilecek." diye konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesi amacıyla alınan yeni tedbiri açıkladı. Bakan Pekcan yaptığı açıklamasında şunları ifade etti:

"Gümrüklerde kaçakçılığın önlenmesinde, kayıt dışılığın azaltılmasında etkinliği artırmak için yüksek teknoloji yatırımlarımız ve projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz.

Suç ve tehdit unsurları otomatik olarak belirlenebilecek

Tamamı yerli ve milli kaynaklarımızla geliştirilecek olan 'Tarama Ağı Projesi' ile yapay zeka teknolojileri kullanılarak araç veya yükün içerisindeki yasa dışı, suç ve tehdit unsurları otomatik olarak belirlenebilecek.

X-ray sistemlerinde üretilen veri ve bilginin komşu ülke gümrük idareleriyle veri paylaşımı da sağlanarak aynı aracın sınır geçişlerinde mükerrer taranmasının önüne geçilecek ve hızlı bir lojistik geçiş koridoru kurulmuş olacak."

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