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Tel Abyad'dan acı haber! Terör örgütü TSK'ya saldırdı bir asker şehit

SURİYE 'nin Tel Abyad bölgesinde keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde bir asker şehit oldu, bir asker ise yaralandı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan son dakika açıklamasında, "Tel Abyad bölgesinde 20 Ekim 2019 tarihinde keşif gözetleme görevi esnasında PKK/YPG'li teröristlerin açtığı tanksavar ve hafif silah ateşi neticesinde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Harekata 120 saatlik mola

Türkiye'nin terör devleti kurulmasını engellemek ve Suriyelilerin kendi ülkelerine dönüşünü sağlamak için başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na, 10. gününde ara verilmişti. Mike Pence liderliğinde Ankara'ya gelen ABD heyetiyle Beştepe'de 4 saat süren toplantı yapılmış, görüşmeler sonunda Türkiye operasyona 120 saat (5 gün) ara vermişti. Bu zaman zarfında PKK/PYD/YPG/SDG, Suriye'nin kuzeyinde kontrol altında tuttuğu bölgelerden silahlarını bırakarak çekilecek. Eğer örgüt bölgeden çıkmazsa, operasyon kaldığı yerden devam edecek.

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