HABER /  SPOR

Enver Cenk Şahin'in takımı St. Pauli'nin maçında terör örgütüne destek

Barış Pınarı Harekatı'na destek veren Türk oyuncu Enver Cenk Şahin'i kadro dışı bırakan Alman ekibi St. Pauli'nin bugün Darmstadt ile evinde oynadığı maçta tribünlerden terör örgütüne destek verildi. Maçta terör örgütü için birçok pankart açıldı.

Geçen hafta Türk ordusunun Barış Pınarı Harekatı'nı sosyal medya hesabından paylaştığı için kulübü St. Pauli tarafından 'Spora siyaset karıştırdığı' gerekçesiyle takımından ihraç edilen Cenk Şahin olayından 1 hafta sonra St. Pauli Stadı terör örgütü renkleriyle donatıldı.

Teröre sessiz kaldılar
Tribünlerde sarı-kırmızı-yeşil renklerden oluşan koreografi sergilenirken 'rojova için ayaklan' yazılı pankartlar asıldı. Almanya Futbol Federasyonu 'selam' verilmesinden dolayı birçok futbolcuya ve kulübe ceza yağdırırken, terörü destekleyen pankartın açılmasına ise sessiz kalması tepkiye yol açtı.

Bazı taraftarlar tepki gösterdi
Millerntor Stadı'nda yapılan bu çirkin propaganda sonrasında sosyal medyada tepkiler gecikmedi ve Alman kulübü hakkında çok sayıda tweet atıldı. St. Pauli'nin Türklerden oluşan 'Ölene kadar' adlı taraftar grubunun ise buna nasıl bir tepki göstereceği merak konusu oldu. Bazı taraftarlar bundan sonra kulüp üyeliğinden istifa ederek maçlara gitmeyeceklerini ve takımı protesto edeceklerini açıkladı.

St. Pauli kulübünün uyguladığı bu çifte standart ve terör destekçisi tavrı ise birçok kişinin tepkisine neden oldu.


Enver Cenk Şahin Başakşehir ile idmanlara çıkacak
Barış Pınarı Harekatı'na destek verdiği için St. Pauli'de kadro dışı bırakılan Enver Cenk Şahin'e eski kulübü Başakşehir sahip çıktı. Genç oyuncu Başakşehir ile idmanlara çıkacak.

Enver Cenk Şahin, Türkiye'nin Suriye sınırında yaptığı Barış Pınarı Harekatı'na destek veren bir Instagram paylaşımı yapmıştı. Yapılan bu paylaşım sonrası taraftarlar tarafından tepki gösterilen Enver Cenk Şahin kulübü St. Pauli tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB: Terör örgütünün güvenli bölgeden çekilmesi yakından takip ediliyor
Metin Feyzioğlu: En güzel cevabı sahada verdik
Meteoroloji'den yurt geneline uyarı: Sağanak, sis ve pusa dikkat
ABD'li yetkili açık açık itiraf etti: PKK ile iş tuttuk
Ankaragücü Beşiktaş maçı özeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Artık kabul etmeliler
ÖNCEKİ HABERLER
Gamze Karakol Avrupa Şampiyonu oldu
Başarılı olamayan hırsızların bıraktığı not şaşırttı
Sinir krizi geçirdi! Feci şekilde can verdi
Binali Yıldırım: Ya defolup gidecekler ya da hak ettikleri cezayı alacaklar
Polis kapıyı açınca korkunç manzarayla karşılaştılar
Müge Anlı canlı yayında kadına "Sevgilim" dedi Twitter'da TT oldu
Yorumlar 8 yorum