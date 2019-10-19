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Sinir krizi geçirdi! Feci şekilde can verdi

Demirören Haber Ajansı

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır (36), iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobilin çarpıp, üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu- Çerkezköy yolunun Işıklar mevkisinde meydana geldi. Saffet Doktoroğlu yönetimindeki 34 RUZ 15 plakalı otomobil, yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır'a çarptı. Sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobilin çarptığı Sabır, yaklaşık 20 metre savruldu. Bu sırada otomobil, Sabır'ın üstünden geçip, kaldırım ve tabelalara çarparak durabildi. 

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sabır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Doktoroğlu, polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza yerine gelen Sabır'ın yakınları cesedin başında fenalık geçirip gözyaşı döktü. Öte yandan, bölgeden geçerken kazayı gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'de Sabır'ın yakınlarına başsağlığı diledi.

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