Trabzonsporlu futbolcu Sturridge, Gaziantep FK ile oynanan maçta Süper Lig'de ilk golünü attı.

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşan Trabzonspor'da yeni transfer Sturridge, Süper Lig'de ilk golünü attı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta 9. dakikada Daniel Sturridge'in golüyle öne geçti. Yıldız oyuncu Süper Lig'de ilk golünü atarken, 14. dakikada kendi attığı golde pası veren Alexander Sörloth'un golünde bu kez asist yaptı.

Trabzonspor'un dünya yıldızı futbolcusu Daniel Sturridge, Gaziantep FK karşısında attığı gol sonrası meşhur sevincini yaptı.