HABER /  SPOR

Sturridge, Süper Lig'de ilk golünü attı

Trabzonsporlu futbolcu Sturridge, Gaziantep FK ile oynanan maçta Süper Lig'de ilk golünü attı.

Süper Lig'in 8. haftasında evinde Gaziantep FK ile karşılaşan Trabzonspor'da yeni transfer Sturridge, Süper Lig'de ilk golünü attı.

Medical Park Stadyumu'nda oynanan maçta 9. dakikada Daniel Sturridge'in golüyle öne geçti. Yıldız oyuncu Süper Lig'de ilk golünü atarken, 14. dakikada kendi attığı golde pası veren Alexander Sörloth'un golünde bu kez asist yaptı.

Trabzonspor'un dünya yıldızı futbolcusu Daniel Sturridge, Gaziantep FK karşısında attığı gol sonrası meşhur sevincini yaptı.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'ye karşı çirkin iftiraya tokat gibi cevap
Eski Almanya Dışişleri Bakanı'ndan PKK itirafı
Yeni parti kurması beklenen Ali Babacan Nuri Pakdil'in cenaze merasiminde göründü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili 120 saat uyarısı
Türkiye ABD anlaşması sonrası Esad'la görüşen Ruslardan açıklama!
Fenerbahçe Vedat Muriç kararını verdi! İşte bonservis bedeli
ÖNCEKİ HABERLER
Tunç Soyer müjdeyi verdi! 1 Kasım'dan itibaren ücretsiz
Trabzonspor Gaziantep maçı canlı anlatım
Kalleş teröristler Tel Abyad Hastanesi'ni yaktı
Yeni Brexit anlaşmasının oylaması ertelendi
Gençlerbirliği'nden Antalyaspor'a yarım düzine gol
Muhterem Nur kaç yaşında Müslüm Gürses ile arasındaki yaş farkı
Yorumlar