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Fenerbahçe Opet, yoluna kayıpsız devam ediyor

Demirören Haber Ajansı

Vestel Venus Sultanlar Ligi 3'üncü hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Opet, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-0 mağlup etti.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Fenerbahçe Opet, sahasında Atlasglobal Yeşilyurt ile karşılaştı. Maçın başından sonuna kadar etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, ilk seti 25-11, ikinci seti 25-17, üçüncü seti de 25-10 önde tamamladı ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

İlk hafta sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-2, ikinci hafta da deplasmanda Beşiktaş'ı 3-0 yenen sarı-lacivertliler art arda üçüncü maçından da galip ayrıldı.

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