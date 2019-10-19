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Türkiye ABD anlaşması sonrası Esad'la görüşen Ruslardan açıklama!

Türkiye ABD arasında varılan anlaşma sonrası Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam'da görüştüklerini açıkladı. Görüşmenin Suriye'nin kuzeydoğusunda gerilimi azaltma amacıyla gerçekleştiği belirtildi.

Türkiye ABD arasında, 2 gün önce varılan, Barış Pınarı Harekatı'nın Türkiye'nin istediği koşulların sağlanması durumunda, bitmesini öngören anlaşma sonrası Suriye'de dikkat çeken gelişmeler gelmeye devam ediyor.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile Şam'da görüştüklerini açıkladı.

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye, Rusya Devlet Başkanı Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin ve beraberindeki heyet katıldı. Suriye’deki son gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede özellikle Suriye'nin kuzeyindeki  Türkiye’nin harekatı gündeme geldi.

Rusya'dan Suriye'nin egemenliği vurgusu

Rus heyeti görüşmede, Rusya’nın Suriye’nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği önemi vurguladı. Rus heyet ayrıca bu egemenliği ihlal eden herhangi bir adım ve eylemi reddettiğini de belirtti. 

Reuters'ın aktardığı habere göre Rus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde;

Görüşmenin gündeminde Suriye'nin kuzeydoğusunda artan gerilimin ardından alanın şu anki durumu vardı. Bölgede gerilimi azaltmak ve güvenliği sağlamak için önlem alınması gerektiği not alındı

‘Suriye halkı direnme hakkına sahiptir’

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Beşar Esad’ın görüşmede “şimdi ve gelecekteki çalışmaların operasyonların durmasını ve Türk, ABD ve diğer illegal güçlerin Suriye’den çekilmesini hedeflemeli” dediğini aktardı. Haberde, Esad’ın uluslararası yasalara ve sözleşmelere göre Suriye’deki grupları “işgal güçleri” olarak tanımlayrak, “Suriye halkı mevcut tüm yollarla onlara direnme hakkına sahiptir” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Erdoğan-Putin görüşmesi 22 Ekim'de 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 22 Ekim'de Rusya Federasyonu'na günübirlik ziyarette bulunacak. Soçi kentine gidecek Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriye’deki durum hakkında görüşecek.

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