Silifke'de şüpheli kaza! Akkuyu Nükleer Santralinde çalışan 2 Rus mühendis öldü

Çarpmanın etkisi ile tırın dorsesinin altına giren minibüste bulunan 12 mühendisten Omsuya Denıs Petrpuık ve Andreıı Voronov olay yerinde hayatını kaybederken, minibüs şoförü ile birlikte 11 mühendis çeşitli yerlerinden yaralandı.



