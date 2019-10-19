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Schalke04'ten Türk oyuncularına asker selamı uyarısı

Demirören Haber Ajansı

Milli futbolcuların Arnavutluk ve Fransa maçlarında gol sevinci olarak asker selamı vermesinin ardından başlayan tartışmalardan dolayı Alman Kulübü Schalke04'ün, Türk oyuncularıyla bir toplantı yaptığı ve uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Alman medyasında bugün yer alan haberlere göre, tartışmalara neden olan asker selamı ile ilgili Schalke04 kulübü, Türk kökenli oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Toplantıya Ozan Kabak, Ahmed Kutucu, Levent Mercan'ın yanısıra Schalke04 ve Almanya U21 takımının formasını giyen Suat Serdar katıldı.

''Tüm savaşlara, terör ve şiddete karşıyız"
Toplantıda oyuncularla bizzat Schalke04 Teknik Direktörü Davit Wagner'in görüştüğü belirtilirken, Wagner'in "Ne istediğimizi, ne istemediğimizi oyuncularımıza anlattık. Tüm savaşlara, terör ve şiddete karşıyız" şeklindeki sözleri basın tarafından aktarıldı. Söz konusu görüşmede Türkiye ile Almanya'nın kültürel gelenekleri de konuşulurken Türk oyunculara, Almanya'da askeri ortamı ile ilgilide bilgilendirmenin yapıldığı da belirtildi.

Hakemler bu konuda uyarıldı
Bu arada Bundesliga yetkililerinin hakemler ile bu konuyu konuştukları ve gol sevinci için asker selamına başvuran oyuncu olursa kart ile cezalandırmalarını gerektiren bir cezai durum olmadığı ancak bu davranışın hakemler ve gözlemciler tarafından rapor edilmesi gerektiği vurgulandı.

UEFA'nın sonucu bekleniyor
Herhangi bir yaptırım olup olmayacağının raporlar okunduktan sonra değerlendirileceği de ifade edilirken, Bundesliga yetkilileri bir yandan da UEFA'nın Türkiye için açtığı soruşturmanın sonucunu da bekleyeceği yorumları yapılıyor.

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