HABER /  GALATASARAY

Ryan Babel'den el hareketi açıklaması

Galatasaraylı Ryan Babel'in dün akşamki Sivasspor maçında attığı golden sonra tribünlere yönelik sevinciyle ilgili açıklamada bulundu.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi; 3 hafta sonra galip geldi. Sarı Kırmızılılar'ı galibiyete taşıyan goller Andone (2) ve Ryan Babel'den geldi. 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Demir Grup Sivasspor'un sayılarını ise Aroune Kone ve Erdoğan kaydetti. 

''O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar''
Ryan Babel, attığı golün ardından taraftara yönelik yaptığı el hareketinin yanlış anlaşıldığını belirtti ve Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı;

''Dün takım için önemli galibiyetti. Asist ve golümden dolayı çok memnunum. Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar."

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
MSB duyurdu! PKK/YPG'den 36 saatte 14 taciz ve saldırı
Fatih Terim'in Falcao isyanı: Camiayı ve taraftarları kullandınız
Mahkeme başkanından sanığa: Gasp yaparken bana mı sordun
Terör örgütü YPG anlaşmaya uymazsa ne olacak? ABD kritik açıklama
YPG çekiliyor mu? Alandan ulaşan son istihbarat
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu mucizesi
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe, Yukatel Denizli deplasmanında
Fırat'ın doğusunda teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar bulunarak imha ediliyor
Kosova ile Rusya futbol takımları Avrupa'da eşleşemeyecek
Volkan Demirel Florent Hadergjonaj'ı beğendi
Konut kredi stoku 190 milyar liraya yaklaştı
29 Ekim resmi tatili ne zaman başlar 28 Ekim tam gün mü?
Yorumlar 1 yorum