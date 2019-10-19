Ryan Babel'den el hareketi açıklaması

Galatasaraylı Ryan Babel'in dün akşamki Sivasspor maçında attığı golden sonra tribünlere yönelik sevinciyle ilgili açıklamada bulundu.

Galatasaray, Demir Grup Sivasspor'u 3-2 yendi; 3 hafta sonra galip geldi. Sarı Kırmızılılar'ı galibiyete taşıyan goller Andone (2) ve Ryan Babel'den geldi. 48. dakikadan itibaren 10 kişi oynayan Demir Grup Sivasspor'un sayılarını ise Aroune Kone ve Erdoğan kaydetti.

''O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar''

Ryan Babel, attığı golün ardından taraftara yönelik yaptığı el hareketinin yanlış anlaşıldığını belirtti ve Instagram hesabından şu ifadeleri kullandı;

''Dün takım için önemli galibiyetti. Asist ve golümden dolayı çok memnunum. Aslan ailesinden gol sevincimi yanlış anlayan ve rahatsız olan varsa en içten şekilde özür dilerim. O gol sevincinin hedefindeki kişiler kim olduklarını biliyorlar."



