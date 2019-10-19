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Küba Devlet Başkanı'ndan Trump'a rest! Teslim olmayacağız yanıt vereceğiz

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, ABD'nin ülkesine yönelik yeni ekonomik yaptırımlarına tepki gösterdi. Diaz-Canel, söz konusu kararı, 'acizliğin ve ahlaki bozulmanın bir tezahürü' olarak nitelendirdi.

Küba'ya yönelik ekonomik yaptırımların daha da sıkılaşacağını açıklayan ABD Ticaret Bakanlığı, ada ülkesinin ticari uçaklara erişimini kısıtlayan yaptırımları devreye soktu.

ABD yönetiminin kararına tepki gösteren Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel Bermudez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Küba'ya yönelik ablukayı sıkılaştıran yeni tedbirler aldığını duyurdu. Bu eylem; acizlik, ahlaki bozulma ve emperyal kibrin tezahürüdür. Bu şiddetle reddettiğimiz insanlık dışı, acımasız, haksız ve soykırım teşkil eden bir eylemdir. Teslim olmayacağız ve etkili bir yanıt vereceğiz."

ABD'nin Küba'ya yaptırım açıklamaları

ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Küba devletine ait havayollarına uçak kiralamaları için verilen mevcut lisansları iptal ediyoruz ve gelecekteki uçak kiralama başvurularını reddedeceğiz" denilmişti.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, açıklamasında "Ticaret Bakanlığı'nın bu eylemi Küba rejimine, iç ve dışta yıkıcı davranışlarını derhal durdurmaları gerektiği yönünde bir kez daha açık bir mesaj gönderdi" ifadelerini kullanmıştı.

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