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MİT FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca'yı yurt dışında paketleyip getirdi

Son dakika haberine göre, Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca'yı yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirdi.

Milli İstihbarat Teşkilatı FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca'yı yurt dışında düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirdi.

FETÖ bünyesinde üst düzey görevlerde bulunan, hakkında "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan arama ve yakalama kararı olduğu belirtilen Karaca için MİT tarafından yurt dışında operasyon düzenlendi.

FETÖ'nün Meksika imamı da olduğu belirtilen Karaca, MİT tarafından yakalandıktan sonra Türkiye'ye getirildi.

FETÖ'nün Meksika imamı Osman Karaca

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