Abdurrahman Dilipak'tan Türkiye ABD anlaşmasıyla ilgili dikkat çeken yazı

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye ile ABD arasında YPG'nin 32 kilometre çekilmesine öngören anlaşmayı değerlendirdiği yazısında "ABD bölgeye krizi çözmek için değil, krizi sürdürmek için, bulanık suda balık avlamak için geldi. " dedi.

Türkiye ve ABD, terör örgütü YPG'nin elindeki ağır silahların toplanması, muharip mevzilerinin yok edilmesi ve güvenli bölge kurulması planında mutabık kaldı.

Barış Pınarı Harekâtı'na, terör örgütü YPG'nin güvenli bölgeden 120 saat içinde geri çekilmesi için ara verildi. Harekât, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacak. ABD ile Türkiye'nin anlaşması yazarların da gündeminde.

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, "Şimdi ne oldu?" başlıklı köşesinde anlaşmanın ABD'nin kullandığı piyonların can güvenliği için alındığı görüşünde.

ABD'nin paralı askerleri

PYD'nin bu süreçte döküldüğünü belirten Dilipak, yazısında "ABD’nin elindeki en büyük yerli milis gücü de bu. Şimdilik bu teröristlerle idare etmek zorunda. Yıllarca eğitip donattıkları, besledikleri bu teröristleri de kaybederlerse yeni bir sosyolojik taban oluşturmaları zor" ifadelerine yer verdi.

Son gelişmelerin ABD'nin PKK’nın uzantısı olan PYD terör örgütünün koruyucusu olduğunu ortaya koyduğunu belirten Dilipak, PYD'nin Kürtleri istismar eden Amerikan paralı askerlerinden oluşan bir terör örgütü olduğunu yazdı.

DAEŞ'in arkasında ABD var

Türkiye’nin ABD ile bölgede teröre karşı ortak mücadelesi gerçek hayatta karşılığı olmayan bir taahhüt olduğunu savunan yazar, yazısına şöyle devam ediyor:

"DAEŞ’in de arkasında ABD vardır. DAEŞ hem kendi varlık sebebidir, hem İslamofobia’nın bir marka örgütüdür. Aynı zamanda Nazilerin Yahudilerin kapılarına gamalı haç çizmeleri gibi, bölgede imha etmek istedikleri, kendilerine itaat etmeyen herkesin alnına çaldıkları bir kara lekedir. ABD bölgeye krizi çözmek için değil, krizi sürdürmek için, bulanık suda balık avlamak için geldi. Yaptığı kontrollü bunalım stratejisidir. Süreci iyi yönetemediler, zamana ihtiyaçları var.

Şartlar oluştuğunda tekrar harekete geçecekler

Dikkat: PYD’lilerin bir kısmı şimdi ABD pasaportu, Green card, sivil personel ve Blackwater kimliği ile ABD askerleri, diplomatları, personeli ile gidip gelecekler. Bir kısmı Şam rejiminin bayrağı ile özellikle Mümbiç ve Ayn el Arab da boy gösterecekler. Şartlar oluştuğunda / oluşturulduğunda tekrar harekete geçecekler.

PYD şimdilik canını kurtardı

Rothschild Trump’la dalga geçiyor. Ankara açısından, en azından PYD sınırımızdan uzaklaştırılmış oluyor. Orada bir güvenli bölge oluşturulması konusundaki talebimiz de gerçekleşmiş oluyor. Tabii bundan sonraki süreç önemli. Yine BM, yine NATO bu işe burnunu sokacaktır. Tabii bu iş bugünden yarına olacak bir şey değil. PYD açısından durum, şimdilik canlarını TSK’nın elinden kurtarmış oluyorlar. Ama PKK, PYD ile bu hesaplaşma bir şekilde devam edecek."